В Северском районе разыскивают 49-летнюю женщину
В Северском районе проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 49-летней Ларисы Каримовой.
21 сентября около 18:00 женщина ушла из дома, расположенное в поселке Афипском. До сих пор на связь с близкими она не выходила, где находится женщина неизвестно.
На вид пропавшей около 45-50 лет, рост 160 сантиметров, она среднего телосложения, волосы короткие, глаза зеленые.
Когда она ушла из дома, на ней была спортивная куртка розового цвета, темные джинсовые брюки, синие туфли.
- Сейчас проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшего, а также обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Если вы что-то знаете о месте нахождения Ларисы Каримовой, сообщите об этом по телефонам: 8918-33-19-119, 886166-33-4-62 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU