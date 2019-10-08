На Кубани подходит к концу строительство первого участка Троицкого группового водопровода

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-08T11:21:14+03:00

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В Краснодарском крае подходит к концу строительство новой нитки магистрального водовода первого участка Троицкого группового водопровода. Общая протяженность объекта составила 8,6 километров.

- Рабочие уже приступили ко второму этапу магистрали – от камеры переключения в районе хутора Плавни до хутора Веселый, протяженностью 9,2 километров, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В дальнейшем это позволит повысить качество водоснабжения жителей Юго-Западной части Краснодарского края.

В августе на Троицком групповом водопроводе дважды произошел порыв. К нему присоединены черноморское побережье, включая Новороссийск, Геленджик, Крымск, населенные пункты Крымского района. По поручению губернатора было принято решение до 2023 года построить новую нитку водопровода. На это из краевого бюджета направят порядка 4 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU