На Кубани с начала года открыли восемь соцобъектов

СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-08T11:44:53+03:00

Они были реализованы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

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Всего на реализацию мероприятий предусмотрено свыше 975,4 миллионов рублей.

В Краснодаре запланировано строительство четырех детских садов. Третий по счету открылся в Прикубанском микрорайоне.

- По нацпроекту «Жилье и городская среда» построен детский сад в поселке Плодородном на 170 мест. Его площадь составляет 2,85 тысячи квадратных метров, есть музыкальный и спортивный залы, компьютерный класс, пищеблок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В рамках нацпроекта введены в эксплуатацию пять школ общей вместимостью 4275 мест в Краснодаре, Новороссийске и Славянске-на-Кубани, три детских сада в Краснодаре вместимостью 700 человек.

В этом году на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» предусмотрено свыше 975,4 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU