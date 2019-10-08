2019-10-08T11:44:53+03:00
Общество

На Кубани с начала года открыли восемь соцобъектов

Они были реализованы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Всего на реализацию мероприятий предусмотрено свыше 975,4 миллионов рублей.

В Краснодаре запланировано строительство четырех детских садов. Третий по счету открылся в Прикубанском микрорайоне.

- По нацпроекту «Жилье и городская среда» построен детский сад в поселке Плодородном на 170 мест. Его площадь составляет 2,85 тысячи квадратных метров, есть музыкальный и спортивный залы, компьютерный класс, пищеблок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В рамках нацпроекта введены в эксплуатацию пять школ общей вместимостью 4275 мест в Краснодаре, Новороссийске и Славянске-на-Кубани, три детских сада в Краснодаре вместимостью 700 человек.

В этом году на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» предусмотрено свыше 975,4 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ снизил ставки по ипотеке по двум документам
В Тбилисском районе двое мужчин вымогали у местного жителя крупную сумму денег
Дело в отношении экс-главы департамента архитектуры Краснодара закрыли
В Сочи пройдет Чемпионат мира по санному спорту
Учреждения культуры Краснодарского края получат 105 музыкальных инструментов
Футбольная команда главы Краснодара встретилась на поле со сборной ветеранов спорта «Динамо»
В Павловском районе столкнулись две иномарки
На Кубани подходит к концу строительство первого участка Троицкого группового водопровода
В Северском районе разыскивают 49-летнюю женщину
В Новороссийске на депутата, сбившего ребенка, составили три административных материала
На Кубани 35 тонн кормовой кукурузы арестовали в счет оплаты долга
"Депутат, сбивший ребенка в Новороссийске, у нас не работает": в «Газпроме» заявили, что он уволен еще в августе
В Пашковском жилом массиве Краснодара завершили благоустройство «Студенческого» сквера
На Кубани в лобовом ДТП погиб водитель «Газели»
На Кубани начался прием заявок на III Всероссийскую премию «Ключевое слово»
Приезжая обворовывала женщин на остановках общественного транспорта в Новороссийске
На Кубани два парня угнали «Газель», в салоне которой было 800 тысяч рублей
«Единая Россия» приостановила членство депутата после ДТП с ребенком в Новороссийске
На Кубани увеличат единовременное поощрение многодетным семьям с медалью «Родительская доблесть»