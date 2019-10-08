2019-10-08T12:19:32+03:00
Звезды

Учреждения культуры Краснодарского края получат 105 музыкальных инструментов

Это пианино отечественного производства
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Первые шесть инструментов получили учреждения культуры Краснодара в сентябре. Также в октябре предметы были переданы в Горячий Ключ, Сочи, Туапсинский, Апшеронский, Кореновский, Тимашевский, Выселковский и Динской районы.

Как рассказали в региональном министерстве культуры, преподаватели детских школ искусств, а также специалисты по настройке отмечают высокое качество полученных пианино.

- В рамках национального проекта «Культура» до 2024 года детские музыкальные, художественные школы, колледжи и училища искусств Краснодарского края будут обеспечиваться музыкальными инструментами, оборудованием и сопутствующими материалами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, на Кубани с начала года открыли восемь соцобъектов. Они были реализованы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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