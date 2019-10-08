В Сочи пройдет Чемпионат мира по санному спорту

СЕГОДНЯ 12:32 2019-10-08T12:32:55+03:00

Состязания состоятся на самой длинной действующей трассе в России

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Около 300 спортсменов из более чем 25 стран соберутся в поселке Красная Поляна с 14 по 16 февраля 2020 года на Чемпионате мира по санному спорту.

- Состязания пройдут на самой длинной действующей санно-бобслейной трассе в России – ЦСС «Санки», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Для гостей соревнований обустроят удобные зрительские зоны на финише и вдоль трассы, бесплатную парковку возле центра «Санки». Также каждые 30 минут от курортов Красной Поляны к центру санного спорта будут отправляться бесплатные шаттлы.

Вход для зрителей по документам, удостоверяющим личность.

Напомним, футбольная команда главы Краснодара встретилась на поле со сборной ветеранов спорта «Динамо». Матч прошел на новом стадионе гимназии № 23.

ИСТОЧНИК KP.RU