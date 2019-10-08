2019-10-08T12:48:42+03:00
Общество

Дело в отношении экс-главы департамента архитектуры Краснодара закрыли

Его действия нарушили интересы жильцов многоэтажек
Александра ПОДУШКО
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Дело в отношении экс-главы департамента архитектуры Краснодара закрылиДело в отношении экс-главы департамента архитектуры Краснодара закрыли
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Бывший глава департамента архитектуры избежал уголовной ответственности за преступление 12-летней давности. Об этом сообщают региональные СМИ.

Чиновник сам признался, что в 2007 году выдал разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов в краснодарском ЖК «Покровский» на улицах Фабричной, Промышленной и Березанской. 17-й этаж в этих домах был техническим, однако в документах за его подписью он превратился в нежилой.

Действия департамента шли вразрез с требованиями Градостроительного кодекса РФ и существенно нарушили интересы жильцов. По данному факту начали проводить доследственную проверку.

Стало известно, что уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) в отношении мужчины не завели. Это связано с истекшим сроком давности преследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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