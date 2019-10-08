В Тбилисском районе двое мужчин вымогали у местного жителя крупную сумму денег

СЕГОДНЯ 12:56 2019-10-08T12:56:35+03:00

Им грозит до семи лет тюрьмы

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В полицию Тбилисского района поступила информация из УФСБ России по Краснодарскому краю о том, двое злоумышленников вымогают у местного жителя 450 тысяч рублей. Эти сведения подтвердились.

- Правоохранители совместно с УФСБ России по краю задержали подозреваемых на территории станицы Тбилисской при передаче им 150 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Почему 39-летний местный житель и 56-летний приезжий из Динского района вымогали деньги именно у потерпевшего, откуда они знали, что у него есть такая сумма денег, устанавливает полиция.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство). Они находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU