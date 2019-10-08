2019-10-08T13:10:23+03:00
Происшествия

В Сочи за превышение должностных полномочий осудят замначальника отдела судебных приставов

Он вынес незаконное решение об окончании исполнительного производства
Александра ПОДУШКО
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В Сочи за превышение должностных полномочий осудят замначальника отдела судебных приставовВ Сочи за превышение должностных полномочий осудят замначальника отдела судебных приставовФото: Архив "КП"
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В Лазаревском районе Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника районного отдела судебных приставов. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками службы УФСБ России по Краснодарскому краю.

В декабре 2013 года было возбуждено исполнительное производство в отношении местной жительницы. Она должна была снести кафе в поселке Лоо.

В декабре 2015 года это производство было передано для рассмотрения обвиняемому. Через 2 недели после этого в районный отдел ведомства якобы поступил акт о сносе постройки. Хотя кафе так и стояло на своем месте. 17 декабря мужчина внес незаконное решение об окончании исполнительного производства в информационную систему ФССП России.

Чтобы скрыть преступление, замначальника через некоторое время удалил сведения о принятом им незаконном решении. Действия мужчины выявили в ходе прокурорской проверки.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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