В бюджете Краснодара появились деньги на строительство двух школ и закупку 68 автобусов

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-08T13:20:32+03:00

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Средства направят на строительство школы на 1100 мест в ЖК «Сосновый бор». Учреждение находится в Новознаменском жилом районе. Также деньги выделили на возведение самой большой в Краснодаре школы - на 1875 мест по улице Конгрессной. Работы здесь начнут до конца 2019 года.

- Кроме этого, определены средства для закупки 68 новых школьных автобусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Как отметил глава Краснодара Евгений Первышов, такое масштабное социальное строительство стало возможным благодаря огромной поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. На строительство новых общеобразовательных учреждений дополнительно направят почти 303 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU