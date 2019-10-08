2019-10-08T13:20:32+03:00
Общество

В бюджете Краснодара появились деньги на строительство двух школ и закупку 68 автобусов

На возведение новых общеобразовательных учреждений направят почти 303 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

Средства направят на строительство школы на 1100 мест в ЖК «Сосновый бор». Учреждение находится в Новознаменском жилом районе. Также деньги выделили на возведение самой большой в Краснодаре школы - на 1875 мест по улице Конгрессной. Работы здесь начнут до конца 2019 года.

- Кроме этого, определены средства для закупки 68 новых школьных автобусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Как отметил глава Краснодара Евгений Первышов, такое масштабное социальное строительство стало возможным благодаря огромной поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. На строительство новых общеобразовательных учреждений дополнительно направят почти 303 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани назначен новый руководитель краевого департамента строительства
В Сочи будут судить застройщика
В Краснодаре запретят стоянку автомобилей во 2-м Нефтезаводском проезде
Юным сочинцам рассказали о профессии спасателя
В краевой столице запретят проезд автомобилей по улице Гоголя
«Краснодар Водоканал» опубликовал новые списки должников
Студент из Новороссийска стал призером международной олимпиады по информационным технологиям
Жителей Новороссийска поймали на крупной «обналичке» денег
Сочинцев предупредили об ухудшении погоды
Новым управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» назначен Борис Щуров
ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП
В Краснодарском крае капитально отремонтируют свыше 18 тысяч многоквартирных домов
Банк УРАЛСИБ запустил официальный канал в WhatsApp для коммуникации с клиентами
Губернатор Кубани поднялся выше в рейтинге глав субъектов РФ
Банк УРАЛСИБ запустил биометрическую регистрацию во всех офисах
Кубанские стрелки взяли награды на всероссийских соревнованиях
Новая регистратура открылась в краснодарском онкодиспансере
Кубанские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по велоспорту
В Сочи за превышение должностных полномочий осудят замначальника отдела судебных приставов