Кубанские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по велоспорту

СЕГОДНЯ 13:28 2019-10-08T13:28:07+03:00

На их счету два «золота» и «серебро»

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В окрестностях Мамаева кургана в Волгограде прошли соревнования по велоспорту. Состязания состоялись в дисциплине - гонка «кросс-кантри».

- Трасса турнира проходила по склону знаменитого Мамаева кургана. Участие в состязаниях приняли более ста спортсменов из десяти регионов страны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Краснодарского края.

Краснодарский край представляли пять гонщиков. Наиболее успешно выступили три спортсмена – белореченец Никита Есемейтов, а также краснодарки Екатерина Волик и Дарья Гурова. На счету Есемейтова и Гуровой «золото», в активе Волик «серебро».

Напомним, в Сочи пройдет Чемпионат мира по санному спорту. Состязания состоятся на самой длинной действующей трассе в России.

ИСТОЧНИК KP.RU