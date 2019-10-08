2019-10-08T13:42:05+03:00
Здоровье

Новая регистратура открылась в краснодарском онкодиспансере

Она рассчитана на 1500 посещений в день
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В краснодарском онкодиспансере 8 октября открылась новая регистратура. Она рассчитана на 1500 посещений в день. Двухэтажное здание площадью 700 квадратных метров начали строить еще в 2017 году

- Новая регистратура рассчитана на девять рабочих мест. Здесь действует система электронной очереди. Пациентам помогает администратор. В зале, есть климат-контроль, доступен Wi-Fi, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также для удобства пациентов установлены мониторы с расписанием работы врачей. На втором этаже здания есть хранилище амбулаторных карт, а также находится колл–центр. Ежедневно операторы обрабатывают до 1100 звонков.

В учреждении организована доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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