Новая регистратура открылась в краснодарском онкодиспансере

СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-08T13:42:05+03:00

Она рассчитана на 1500 посещений в день

Изменить размер текста: A A

В краснодарском онкодиспансере 8 октября открылась новая регистратура. Она рассчитана на 1500 посещений в день. Двухэтажное здание площадью 700 квадратных метров начали строить еще в 2017 году

- Новая регистратура рассчитана на девять рабочих мест. Здесь действует система электронной очереди. Пациентам помогает администратор. В зале, есть климат-контроль, доступен Wi-Fi, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также для удобства пациентов установлены мониторы с расписанием работы врачей. На втором этаже здания есть хранилище амбулаторных карт, а также находится колл–центр. Ежедневно операторы обрабатывают до 1100 звонков.

В учреждении организована доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU