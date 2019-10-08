Кубанские стрелки взяли награды на всероссийских соревнованиях

СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-08T13:52:08+03:00

У них в активе «бронза» и «серебро»

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В подмосковном селе Игнатово завершился Кубок страны по стендовой стрельбе. Всего участвовали 184 спортсмена из 18 регионов России.

Краснодарский край представляли 19 спортсменов Центра олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта. Наиболее успешно из кубанцев выступили Александр Землин и Елизавета Бояршинова. Оба спортсмена отличились в дисциплине «скит».

- На счету Александра Землина «серебро», в активе Елизаветы Бояршиновой «бронза», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» » в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Напомним, кубанские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по велоспорту. На их счету два «золота» и «серебро». Соревнования прошли окрестностях Мамаева кургана в Волгограде. Они состоялись в дисциплине - гонка «кросс-кантри».

ИСТОЧНИК KP.RU