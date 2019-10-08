2019-10-08T14:40:46+03:00
Общество

Губернатор Кубани поднялся выше в рейтинге глав субъектов РФ

Вениамин Кондратьев занял в нем 16-ую позицию
Ева МУР@kp_kuban
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Вениамин КондратьевВениамин Кондратьев
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поднялся в рейтинге влияния глав субъектов РФ на ступень выше. По мнению аналитиков Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), глава Кубани расположился на 16-ой строчке с 5,50 сентябрьскими баллами.

Верхние позиции рейтинга по-прежнему отдаются мэру Москвы Сергею Собянину, главе Чечни Рамзану Кадырову и президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Известно, что на положение в рейтинге сентября 2019 года наибольшее влияние оказали итоги Единого дня голосования, проведение крупных международных форумов, реализация инфраструктурных проектов, вопросы бюджетного планирования, а также публичные скандалы, затрагивающие социальную проблематику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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