Банк УРАЛСИБ запустил официальный канал в WhatsApp для коммуникации с клиентами

СЕГОДНЯ 14:57 2019-10-08T14:57:53+03:00

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В чате можно проконсультироваться со специалистом банка по продуктам и услугам, получить оперативный ответ на вопрос, касающийся обслуживания. В планах Банка УРАЛСИБ – внедрение в официальный WhatsApp-канал чат-бота, который позволит уменьшить время ожидания клиентом ответа от специалиста.

«Для нас важно, чтобы клиенты, общаясь со специалистами службы поддержки, чувствовали себя максимально комфортно, поэтому мы подключили WhatsApp. Надеемся, что он станет одним из основных каналов коммуникации наряду с чатами в мобильном приложении, Интернет-банке и голосовыми обращениями в традиционный контакт-центр», – отмечает Начальник Управления контакт-центра ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Максим Фомин.

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