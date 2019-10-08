В Краснодарском крае капитально отремонтируют свыше 18 тысяч многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-08T15:46:30+03:00

Только с начала октября завершили работы на 33 объектах

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На Кубани продолжается ремонт многоквартирных домов. За два года в порядок привели более 2400 объектов. Строители ремонтируют крыши, коммуникации, фасады, а также меняют лифтовое оборудование.

- Ход работ находится на контроле краевого министерства ТЭК и ЖКХ, органов местного самоуправления и управляющих компаний. Также не остаются безучастными собственник квартир, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас формируется список домов, которые включат в программу капремонта на 2020 год. В данный момент в него внесены порядка 900 объектов. Это позволит оперативно провести электронные торги для определения подрядных организаций и приступить к работам в максимально сжатые сроки.

Напомним, на Кубани с начала года открыли восемь соцобъектов. Их возвели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU