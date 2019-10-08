2019-10-08T16:06:08+03:00
Общество

Новым управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» назначен Борис Щуров

Он долгое время проработал на руководящих должностях предприятий энергетики
Иван ЕГОРОВ
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Фото: ТНСФото: ТНС
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Заместителем генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» — управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» назначен Борис Владимирович Щуров.

Борис Щуров долгое время проработал на руководящих должностях предприятий энергетики. Профессиональный путь в энергетической отрасли начал в ОАО «Нижноватомэнергосбыт», с 2006 по 2012 год занимал руководящие должности в ООО «Межрегиональная энергосбытовая компания», ООО «Транснефтьсервис С», ООО «РКС-Энерго», ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» и ООО «Донэнергосбыт». С августа 2012 по январь 2019 года работал в ПАО ГК «ТНС энерго».

Справка о компании:

ПАО «ТНС энерго Кубань» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 7 филиалов и 55 ЦОКов. Общество обслуживает более 54 тыс. потреби-телей — юридических лиц и более 1 млн 338 тыс. бытовых клиентов, что составляет 56,15% рынка сбыта электроэнергии в регионе. Объем полезного отпуска электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2018 года составил 13,1 млрд кВт ч.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край

и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2018 года составил 65,3 млрд кВт ч.

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