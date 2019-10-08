Сочинцев предупредили об ухудшении погоды
В Сочи ночью и утром 9 октября ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупредили о надвигающихся на курорт ливнях, граде и сильном ветре до 20 м/с.
- Также возможен подъем уровня воды в реках, сход оползней и формирование смерчей на участке Магри-Веселое, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Сейчас все коммунальные и оперативные службы курорта приведены в состояние повышенной готовности. На реках выставили наблюдательные посты для мониторинга ситуации и возможности оперативного реагирования в случае возникновения ЧС.
Жителей и гостей курорта просят быть осторожными. Не стоять и не парковать транспортные средства под деревьями и рекламными конструкциями. В случае внештатных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.
Напомним, сегодня вечером в краевой столице также ожидается дождь.
ИСТОЧНИК KP.RU