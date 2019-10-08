2019-10-08T16:10:53+03:00
Общество

Сочинцев предупредили об ухудшении погоды

На курорте ожидают сильные ливни и формирование смерчей
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Сочи ночью и утром 9 октября ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупредили о надвигающихся на курорт ливнях, граде и сильном ветре до 20 м/с.

- Также возможен подъем уровня воды в реках, сход оползней и формирование смерчей на участке Магри-Веселое, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Сейчас все коммунальные и оперативные службы курорта приведены в состояние повышенной готовности. На реках выставили наблюдательные посты для мониторинга ситуации и возможности оперативного реагирования в случае возникновения ЧС.

Жителей и гостей курорта просят быть осторожными. Не стоять и не парковать транспортные средства под деревьями и рекламными конструкциями. В случае внештатных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

Напомним, сегодня вечером в краевой столице также ожидается дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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