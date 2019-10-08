2019-10-08T16:30:20+03:00
Происшествия

Жителей Новороссийска поймали на крупной «обналичке» денег

В отношении четырех мужчин возбудили уголовное дело
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Сотрудники следственного отдела по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю возбудили уголовные дела в отношении четырех жителей Новороссийска. Мужчин в возрасте от 34 до 59 лет обвиняют в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежей.

- Как установило следствие, четверо злоумышленников, действуя совместно с группой пока еще не установленных лиц, создали организованное преступное сообщество. Они занимались поиском и работой с клиентами, которые желали осуществить обналичивание банковских средств. С 2017 по август 2019 года они получили незаконный доход в сумме более 9 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В данный момент проводятся необходимые следственные мероприятия. Уже арестовано имущество подозреваемых: 7 дорогостоящих автомобилей, а также денежные средства в общей сумме свыше 1,8 млн. рублей, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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