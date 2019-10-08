Студент из Новороссийска стал призером международной олимпиады по информационным технологиям

СЕГОДНЯ 16:47 2019-10-08T16:48:31+03:00

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В Москве на базе Национального исследовательского технологического университета МИСиС состоялся финал 12-й Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT - планета 2018/19».

Отборочные этапы проходили в течение года. На призовые места в 16 номинациях претендовали 20 тысяч талантливых ребят. Из них отобрали 10 лучших работ. В завершающем этапе участвовали более 300 человек, в числе которых был и курсант Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова Феликс Оленко.

Вместе с ним Краснодарский край также представляли еще четверо студентов кубанских вузов и ссузов.

Молодым людям пришлось сразиться в нескольких разделах: «Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком», «Свободное ПО и робототехника» и др. Кроме того, была предусмотрена специальная номинация для участников с ограниченными возможностями здоровья.

Курсант «Ушаковки» представил свою работу в номинации «Робофабрика. Эскиз», где за первые места боролись 10 индивидуальных участников. Перед финалом Феликс был восьмым, однако по итогам очной защиты, когда все участники представили свои проекты, он по праву завоевал второе место.

На следующий день после выступления призеры провели лекции и мастер-классы по робототехнике. Феликс представил своего робота, который лихо играл в футбол, проходил трек и выбивал фишки из круга.

Отметим, по итогам XII олимпиады выбраны не только победители из России и стран СНГ, но и определены лучшие вузы и ссузы с наиболее качественной подготовкой IT-специалистов.

Напомним, Международная олимпиада в сфере ИКТ «IT-Планета 2018/19» уже 12-й год способствует поддержке талантливой молодежи, а также повышению качества образования и подготовки специалистов в сфере информационных технологий.

Участниками олимпиады могут стать студенты и молодые дипломированные специалисты в возрасте до 25 лет включительно, проживающие в любой стране мира.