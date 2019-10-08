В краевой столице запретят проезд автомобилей по улице Гоголя

СЕГОДНЯ 16:58 2019-10-08T17:18:07+03:00

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В Краснодаре 9 октября перекроют движение по улице Гоголя на участке от Рашпилевской до Красноармейской. Это связано с празднованием годовщины освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и завершению битвы за Кавказ.

- Также на данном отрезке улицы нельзя будет припарковать автомобиль, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоянку для участников и гостей мероприятия организуют по Гоголя между Красной и Красноармейской, а также на Красноармейской между от Гоголя до Карасунской.

На время перекрытия данные участки ограничат соответствующими дорожными знаками, будут дежурить сотрудники ГИБДД. Водителей просят быть внимательными и осторожными, а также заранее планировать маршрут поездки в центре краевой столицы.

Напомним, в Сочи с 20 по 27 октября строго ограничат движение транспорта в Адлерском районе. Такие меры связаны с проведением саммита Россия – Африка.

ИСТОЧНИК KP.RU