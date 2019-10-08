2019-10-08T17:15:07+03:00
Общество

Юным сочинцам рассказали о профессии спасателя

Школьники смогли узнать о правила поведения в лесу и других полезных вещах
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС РоссииФото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России
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Учащиеся вторых классов сочинской школы №13 побывали в гостях у сотрудников Южного регионального поисково-спасательного отряда. Специалисты рассказали им, как не заблудиться в лесу и что делать в случае обнаружения пожара.

- Также юные сочинцы осмотрели специальный аварийно-спасательный автомобиль и рассказали о работе установленного на нем оборудовании, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

В завершении экскурсии перед детьми выступили кинологи со своими питомцами, которые помогают спасателям искать заблудившихся или попавших под завалы людей. Школьники смогли поиграть с собаками и примерить на себя экипировку спасателя.

Напомним, в Сочи ночью и утром 9 октября ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупредили о надвигающихся на курорт ливнях, граде и сильном ветре до 20 м/с. Также возможен подъем уровня воды в реках, сход оползней и формирование смерчей на участке Магри-Веселое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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