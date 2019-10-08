В Краснодаре запретят стоянку автомобилей во 2-м Нефтезаводском проезде

СЕГОДНЯ 17:44 2019-10-08T17:44:34+03:00

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В краевой столице с 1 ноября запретят стоянку и остановку автотранспорта по нечетной стороне 2-го Нефтезаводского проезда. В ближайшее время здесь установят соответствующие дорожные знаки.

- Запрет вводят для обеспечения безопасности движения. Из-за припаркованных автомобилей горожане вынуждены простаивать здесь в пробках, либо выезжать на встречную полосу, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, в Краснодаре 9 октября перекроют движение по улице Гоголя на участке от Рашпилевской до Красноармейской. Это связано с празднованием годовщины освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и завершению битвы за Кавказ. Стоянку для участников и гостей мероприятия организуют по Гоголя между Красной и Красноармейской, а также на Красноармейской между от Гоголя до Карасунской.

ИСТОЧНИК KP.RU