В Сочи будут судить застройщика

СЕГОДНЯ 18:19 2019-10-08T18:19:21+03:00

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Прокуратура Краснодарского края направила в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения по существу уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя Нумана Байрамовича. Его обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

- Как установило следствие, Байрамович, занимая должность президента строительной компании, вместе с подельниками с 2014 по 2018 годы начал на земельном участке по улице белорусской возведение жилого дома из трех литеров. При этом он не имел разрешительной документации для осуществления данного рода деятельности, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Злоумышленники реализовали 78 гражданам квартиры на сумму более 370 миллионов рублей. Сейчас незаконные здания сносят, а Байрамович находится под стражей. Его сообщников объявили в международный розыск. На имущество, принадлежащее обвиняемым наложен арест на сумму, превышающую нанесенный ущерб. Часть потерпевших уже добилась возврата денег.

ИСТОЧНИК KP.RU