2019-10-08T18:50:16+03:00
Общество

На Кубани назначен новый руководитель краевого департамента строительства

Им стал Владимир Вареха
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

Назначен новый руководитель краевого департамента строительства. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

- Владимир Вареха родился 23 июля 1978 года. В 2008 году он закончил обучение в Кубанском государственном аграрном университете по специальности «Промышленное и гражданское строительство», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

После прохождения службы в армии Вареха занимал различные должности в области строительства и оптовых продаж коммерческих организациях Краснодара. В январе текущего года он стал первым заместителем руководителя краевого департамента строительства.

Напомним, в Краснодарском крае назначен новый руководитель регионального управления Росгвардии. Им стал Георгий Медоев. Ранее он возглавлял подразделение Росгвардии в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре прошло заседание антинаркотической комиссии
В Краснодаре отключат светофоры на пересечении Северной и Леваневского
В Сочи будут судить застройщика
В Краснодаре запретят стоянку автомобилей во 2-м Нефтезаводском проезде
Юным сочинцам рассказали о профессии спасателя
В краевой столице запретят проезд автомобилей по улице Гоголя
«Краснодар Водоканал» опубликовал новые списки должников
Студент из Новороссийска стал призером международной олимпиады по информационным технологиям
Жителей Новороссийска поймали на крупной «обналичке» денег
Сочинцев предупредили об ухудшении погоды
Новым управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» назначен Борис Щуров
ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП
В Краснодарском крае капитально отремонтируют свыше 18 тысяч многоквартирных домов
Банк УРАЛСИБ запустил официальный канал в WhatsApp для коммуникации с клиентами
Губернатор Кубани поднялся выше в рейтинге глав субъектов РФ
Банк УРАЛСИБ запустил биометрическую регистрацию во всех офисах
Кубанские стрелки взяли награды на всероссийских соревнованиях
Новая регистратура открылась в краснодарском онкодиспансере
Кубанские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по велоспорту
В бюджете Краснодара появились деньги на строительство двух школ и закупку 68 автобусов
В Сочи за превышение должностных полномочий осудят замначальника отдела судебных приставов