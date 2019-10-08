На Кубани назначен новый руководитель краевого департамента строительства

СЕГОДНЯ 18:50 2019-10-08T18:50:16+03:00

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Назначен новый руководитель краевого департамента строительства. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

- Владимир Вареха родился 23 июля 1978 года. В 2008 году он закончил обучение в Кубанском государственном аграрном университете по специальности «Промышленное и гражданское строительство», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

После прохождения службы в армии Вареха занимал различные должности в области строительства и оптовых продаж коммерческих организациях Краснодара. В январе текущего года он стал первым заместителем руководителя краевого департамента строительства.

Напомним, в Краснодарском крае назначен новый руководитель регионального управления Росгвардии. Им стал Георгий Медоев. Ранее он возглавлял подразделение Росгвардии в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU