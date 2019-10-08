В Краснодаре отключат светофоры на пересечении Северной и Леваневского

СЕГОДНЯ 19:10 2019-10-08T19:10:03+03:00

Они не будут работать в течении шести дней

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В Краснодаре с 11.00 9 октября до 14.00 14 числа отключат все электронные регулировщики движения на пересечении улиц Северной и Леваневского. Это связано с необходимостью замены оборудования.

- Светофоры не будут функционировать в течении шести дней. Водителей просят быть очень внимательными и осторожными при проезде данного перекрестка и строго соблюдать правила дорожного движения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации краевой столицы.

Обеспечивать безопасность на пересечении Северной и Леваневского во время ремонта светофоров будут сотрудники ГИБДД.

Напомним, в краевой столице с 1 ноября запретят стоянку и остановку автотранспорта по нечетной стороне 2-го Нефтезаводского проезда. В ближайшее время здесь установят соответствующие дорожные знаки. Запрет вводят для обеспечения безопасности движения на данном участке улицы..

ИСТОЧНИК KP.RU