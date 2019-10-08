2019-10-08T19:49:57+03:00
Общество

В Краснодаре прошло заседание антинаркотической комиссии

На нем обсудили работу в данном направлении, ведущуюся на территории региона
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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На Кубани снизилось количество зарегистрированных потребителей наркотиков. Сейчас в медучреждениях региона на учете состоят порядка 32 тысяч человек.

В данный момент больше всего наркопотребителей проживают в Краснодаре, Сочи, Ейском, Апшеронском, Лабинском, Отрадненском и Кущевском районах, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что с начала года сотрудники регионального МВД совместно с представителями казачества изъяли из незаконного оборота более 47 кг наркотиков. Также задержано порядка 300 человек, причастных к сбыту и хранению запрещенных на территории России веществ. Помимо этого, уничтожено более 1 млн кустов конопли.

Помимо прочего, в крае на наркологическом учете находится немногом более 200 подростков. На территории региона практически на 50% снизилось число правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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