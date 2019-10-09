2019-10-09T07:26:19+03:00
Происшествия

В Краснодаре потушили крупный пожар

Огонь распространился на 225 квадратных метров [фото]
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МЧС по краюФото: ГУ МЧС по краю
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9 октября в 00:24 диспетчеру МЧС поступило сообщение о пожаре в здании, которое находится в поселке Знаменском на улице Трактовая.

В 00:25 к месту вызова были направлены подразделения МЧС России. Прибывшие огнеборцы установили, что горит баня, хозпостройка и забор на площади 225 квадратных метров. Существовала угроза распространения пожара на рядом стоящий частный дом. Был создан штаб пожаротушения.

Фото: ГУ МЧС по краю

Фото: ГУ МЧС по краю

Из жилого дома ликвидировали двоих человек. В ЧП никто не пострадал.

- В 00:58 пожар локализовали, в 01:18 ликвидировали открытое горение, в 04:49 – полностью потушили. К устранению ЧП привлекались 38 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России – 26 человек и 8 человек личного состава, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по краю

Фото: ГУ МЧС по краю

На месте работает сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Одной из причин пожара может быть короткое замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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