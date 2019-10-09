В Сочи военный заживо сжег таксиста, чтобы угнать его авто

СЕГОДНЯ 07:43 2019-10-09T07:43:06+03:00

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Парень, находясь в отпуске в Сочи, решил улучшить свое материальное положение. 2 августа 2018 года в Центральном районе города-курорта он остановил такси и попросил водителя отвезти его в безлюдное место, которое он выбрал заранее.

Когда они приехали, молодой человек нанес водителю несколько ударов кулаком по голове и ножом в область грудной клетки. После он схватил потерпевшего за шею и начал душить.

Таксист потерял сознание, но был еще жив. Злоумышленник перетащил его от автомобиля до кучи строительного мусора, где придавил покрышками, которые поджег.

На похищенном авто он поехал к родственникам в Горячий Ключ. Арендовав гараж, он поставил туда машину, предварительно сняв с нее номера. Спустя несколько дней его задержали сотрудники правоохранительных органов. Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

- Приговором Южного окружного военного суда парню назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима. Также он выплатит потерпевшей стороне более 1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе Главного ВСУ СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU