В Краснодарском крае могут запустить производство богемского стекла

СЕГОДНЯ 08:13 2019-10-09T08:13:13+03:00

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Глава региона посетил производство богемского стекла на предприятии Crystalex в городе Новый Бор. Предприятие на рынке уже более пятидесяти лет. В ходе визита Вениамин Кондратьев осмотрел полный цикл производства – от изготовления сырья до упаковки готовой продукции.

- Он обсудил возможность изготовления посуды под знаменитым чешским брендом на базе тихорецкого предприятия. Сейчас это единственный в России цех по декорированию богемского стекла из Чехии. В год здесь выпускают порядка 300 тысяч изделий. Продукцию поставляют во все регионы страны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Тихорецкий район будет и дальше развиваться в этом направлении. В перспективе здесь возможно производство фарфора.

ИСТОЧНИК KP.RU