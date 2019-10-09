В Краснодарском крае могут запустить производство богемского стекла
Глава региона посетил производство богемского стекла на предприятии Crystalex в городе Новый Бор. Предприятие на рынке уже более пятидесяти лет. В ходе визита Вениамин Кондратьев осмотрел полный цикл производства – от изготовления сырья до упаковки готовой продукции.
- Он обсудил возможность изготовления посуды под знаменитым чешским брендом на базе тихорецкого предприятия. Сейчас это единственный в России цех по декорированию богемского стекла из Чехии. В год здесь выпускают порядка 300 тысяч изделий. Продукцию поставляют во все регионы страны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Тихорецкий район будет и дальше развиваться в этом направлении. В перспективе здесь возможно производство фарфора.
ИСТОЧНИК KP.RU