СЕГОДНЯ 08:31 2019-10-09T08:31:58+03:00

В сентябре Роскомнадзор проверил почти 500 точек доступа Wi-Fi в ЮФО Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В общественных местах Южного федерального округа Роскомнадзор проверил 471 точку доступа Wi-Fi. Специалисты выявили 4 случая нарушений, связанных с отсутствием идентификации пользователей.

Также было зафиксировано отсутствие ограничения доступа к противоправной информации в Интернете. По итогам составили 4 протокола об административных правонарушениях.

- Роскомнадзор постоянно проводит профилактические мероприятия по всей стране. Они направлены на предотвращение нарушений, связанных с организацией публичных точек доступа Wi-Fi, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе контроля в сфере массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по ЮФО.

За первое полугодие 2019 года проблемы отсутствия идентификации пользователей были выявлены в 408 случаях. Это 1,5 процента от общего числа проверенных точек, против 4,4 процентов в первом полугодии 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU