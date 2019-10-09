В Краснодаре начал работать VI фестиваль театральной фотографии

СЕГОДНЯ 08:50 2019-10-09T08:50:40+03:00

Он будет длиться до 21 ноября

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В Краснодаре проходит VI фестиваль театральной фотографии «Город идет в театр». Он продлится октября по 21 ноября.

Проект вышел на всероссийский уровень и охватил 42 города. На предварительный отбор было подано более 1500 фотографий. Более 200 работ отобрали члены международного жюри.

В октябре будут работать восемь выставок в музеях, театрах и общественных пространствах города. В историко-археологическом музее-заповеднике Фелицына начала свою работу экспозиция «БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ».

17 октября в художественном музее имени Коваленко будет представлена персональная выставка Анастасии Чалой. Представят три ее новых фотопроекта.

- Выставки будут работать в течение октября и ноября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU