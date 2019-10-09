В Краснодаре дело о краже 12 часов у известного футболиста направили в суд

СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-09T09:02:16+03:00

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Прокуратура Западного административного округа Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 46-летнего жителя Тимашевска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

По версии следствия, 6 января злоумышленник приехал на своем автомобиле к дому, расположенному по улице Энгельса. Убедившись, что в жилище никого нет, он проник через окно и похитил 12 наручных часов.

Выяснилось, что злоумышленник ограбил известного футболиста – игрока ФК «Краснодар» Ари. Общая сумма ущерба оценивалась потерпевшим в 23 миллиона рублей. В среднем, каждый экземпляр обошелся футболисту в два миллиона рублей.

Подозреваемого задержали, когда он уже успел продать несколько часов, другие спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома.

- Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU