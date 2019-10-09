2019-10-09T09:30:40+03:00
Происшествия

В Кавказском районе задержали сбытчика наркотиков

Злоумышленник распространял запрещенные вещества со своей сожительницей
Александра ПОДУШКО
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В Кавказском районе задержали сбытчика наркотиковВ Кавказском районе задержали сбытчика наркотиков
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Сотрудники полиции Кавказского района осмотрели осмотрели гараж, арендованный 43-летним приезжим из Ставропольского края. У него нашли расфасованный в свертки из изоленты порошок белого и розового цветов, а также массу растительного происхождения.

- Экспертиза подтвердила, что все изъятое является N-метилэфедроном и гашишем общей массой около 200 граммов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что задержанный совместно со своей 35-летней сожительницей покупал запрещенные вещества в Воронеже через Интернет, а потом сбывал на территории Кавказского района.

В отношении двоих жителей Ставропольского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Им грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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