2019-10-09T09:47:06+03:00
Общество

МТС поможет школьникам сдать экзамены

Образовательная онлайн-платформа предлагает индивидуальные занятия по основным предметам
Нина КУРЯШКИНА
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Компания МТС планирует с помощью образовательных курсов Smart University подготовить учащихся к Основному и Единому государственным экзаменам по основным предметам – русскому и английскому языкам и математике.

Образовательные курсы Smart University – это занятия в формате «один на один» с преподавателем по индивидуальной программе. Первый урок предоставляется бесплатно. На вводном занятии педагог олайн-платформы продиагностирует текущий уровень знаний пользователя, а на основании полученных данных специальная программа сформирует персональный план обучения и посчитает, сколько уроков нужно для достижения цели. Школьник может выбрать удобный способ обучения на компьютере, ноутбуке и в мобильном приложении, которое дублирует функционал веб-платформы.

Отметим, Smart University уже доказала свою эффективность. Первые выпускники онлайн-курсов в прошлом году успешно сдали ЕГЭ по математике и английскому со средней оценкой 83 балла. При этом свыше 36% ребят по итогам экзамена вошли в шесть процентов лучших учеников России по математике.

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