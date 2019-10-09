2019-10-09T09:47:43+03:00
Общество

В микрорайоне Гидростроителей Краснодара приступили к строительству детсада на 240 мест

Уже идут земляные работы по формированию котлована
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В микрорайоне Гидростроителей Краснодара новое дошкольное учреждение появится по улице Валерия Гассия, 6/Д.

Детский садик рассчитан на 240 мест, здесь будет 10 групповых ячеек - четыре на первом этаже, шесть на втором этаже. Также медицинский и процедурный кабинеты, пищеблок, кабинеты психолога и логопеда, зал для занятий физкультурой, музыкальных занятий

- Рабочие приступили к земляным работам по формированию котлована. Завершить строительство планируется в конце 2020 года. Детсад включен в нацпроект «Демография», администрация приобретет его в муниципальную собственность, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В ближайшее время в микрорайоне Гидростроителей планируется начать строительство большой школы на 1550 мест по улице Автолюбителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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