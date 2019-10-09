2019-10-09T10:08:45+03:00
Происшествия

В Туапсе мужчина задолжал по алиментам почти 2 миллиона рублей

Деньги взыскал судебный пристав
Александра ПОДУШКО
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В Туапсе мужчина задолжал по алиментам почти 2 миллиона рублейВ Туапсе мужчина задолжал по алиментам почти 2 миллиона рублейФото: Архив "КП"
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В Туапсе на исполнении в ведомстве находилось производство в отношении местного жителя. Должник, являющийся индивидуальным предпринимателем, длительное время занижал сведения о получаемом доходе. Поэтому своим детям он платил намного меньше, чем должен был по закону.

- Судебные приставы начали аудиторскую проверку. На основании заключения был произведен новый расчет. Как оказалось, мужчина задолжал собственным детям 1 миллион 912 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

После этого судебные приставы подробно разъяснили должнику все юридические последствия несвоевременной выплаты алиментов. Уже на следующий день, 4 октября задолженность была погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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