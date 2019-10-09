СЕГОДНЯ 10:27 2019-10-09T10:27:54+03:00

В Новороссийске работникам коммерческой организации задолжали больше 9 миллионов рублей

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- В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Корпорация АС Групп Секьюрити». Он подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы 161 подчиненному (ч.2 ст.145.1 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемый руководит коммерческой организации, осуществляющей свою деятельность в области управления ценными бумагами и финансовыми рынками. С января по июль 2019 года он не выплачивал зарплату 161 работнику. Долг перед ними составил более 9,4 миллионов рублей.

Еще на стадии расследования потерпевшие получили свои деньги. Но это не освобождает руководителя предприятия от ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU