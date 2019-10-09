В Краснодаре квартирант ограбил арендодателя

СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-09T11:08:29+03:00

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В Краснодаре к полицейским обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее квартиру ограбили. Она на несколько суток сдала свое жилище квартиранту и в свой очередной визит обнаружила, что нет телевизора, стиральной машины, микроволновой печи и сварочной панели, общей стоимостью около 34 тысяч рублей.

Правоохранители задержали ранее судимого за кражи, хулиганство, угон и незаконный оборот наркотиков 47-летнего жителя Белореченска. Ничего не подозревающий мужчина находился на съемной квартире. Он признался в содеянном и написал явку с повинной.

Похищенное имущество он продал в разных ломбардах, а вырученные 10 тысяч рублей потратил на алкоголь.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU