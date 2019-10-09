2019-10-09T11:17:33+03:00
Общество

Кондратьев поздравил жителей края с 76-й годовщиной освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков

Он напомнил, что 500 тысяч местных жителей не вернулись с полей сражений
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Сегодня, 8 октября, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с 76-й годовщиной освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

- Битва за Кавказ стала одной из крупнейших в годы ВОВ. 500 тысяч земляков не вернулись с полей сражений домой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кондратьев отметил, что в этот памятный день необходимо еще раз вспомнить подвиг ветеранов, тех, кто защищал и освобождал нашу малую Родину, противостоял оккупантам, восстанавливал разрушенные города и станицы.

– Низкий поклон всем фронтовикам и труженикам тыла – за мирное небо, возможность жить на цветущей и хлебосольной кубанской земле! Наш святой долг – всегда помнить уроки войны, подвиги отцов и дедов, передать память о них подрастающему поколению, – добавил Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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