2019-10-09T11:31:04+03:00
Происшествия

В Туапсинском районе уничтожили боеприпас времен ВОВ

Его нашли во время земляных работ
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ Росгвардии по краюФото: ГУ Росгвардии по краю
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В дежурную часть Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю из органов внутренних дел поступило сообщение. При проведении земляных работ на территории частного домовладения в Джубге нашли предмет, конструктивно схожий с боеприпасом.

- Сотрудники группы разминирования ОМОН изучили его и установили, что это граната Ф-1 времен ВОВ со следами коррозии. Боеприпас уничтожили накладным зарядом на безопасном удалении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Напомним, Кондратьев поздравил жителей края с 76-й годовщиной освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Он напомнил, что 500 тысяч местных жителей не вернулись с полей сражений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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