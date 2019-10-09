В Туапсинском районе уничтожили боеприпас времен ВОВ
В дежурную часть Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю из органов внутренних дел поступило сообщение. При проведении земляных работ на территории частного домовладения в Джубге нашли предмет, конструктивно схожий с боеприпасом.
- Сотрудники группы разминирования ОМОН изучили его и установили, что это граната Ф-1 времен ВОВ со следами коррозии. Боеприпас уничтожили накладным зарядом на безопасном удалении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Напомним, Кондратьев поздравил жителей края с 76-й годовщиной освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Он напомнил, что 500 тысяч местных жителей не вернулись с полей сражений.
ИСТОЧНИК KP.RU