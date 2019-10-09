2019-10-09T11:40:18+03:00
Происшествия

В Усть-Лабинском районе мужчина зарезал своего сына

Между ними произошла ссора из-за алкоголя
Александра ПОДУШКО
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В Усть-Лабинском районе мужчина зарезал своего сынаВ Усть-Лабинском районе мужчина зарезал своего сынаФото: Архив "КП"
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В Усть-Лабинском районе 55-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 27-летнего сына (ч.1 ст.105 УК РФ).

Днем 29 сентября мужчина выпивал у себя дома на улице Колхозной в станице Ладожской. К нему пришел сын, которому не нравилось такое поведение отца.

- Между ними произошел конфликт, перешедший в драку. Обвиняемый ударил своего сына ножом в область грудной клетки. Очевидцы произошедшего вызвали полицейских и врачей. Медики констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненного ему ранения,- сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.Обвиняемый находится под стражей. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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