В Сочи произошло ДТП с участием мопеда и иномарки

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-09T11:49:02+03:00

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В Сочи 8 октября около 22:00 в районе начала автодороги «Адлер – Красная Поляна» произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 19-летний молодой человек, управляя мопедом «KYMCO» превысил допустимую скорость движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Рено Логан», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что водительское удостоверение парень не получал. В результате происшествия пострадала 19-летняя пассажирка мопеда. С травмами она была госпитализирована, водителю байка было назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU