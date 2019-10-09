В Прикубанском округе Краснодара мужчина грабил дачи

СЕГОДНЯ 12:18 2019-10-09T12:18:46+03:00

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В Краснодаре в садоводческом товариществе «Первенец Кубани», которое находится на улице Восточной, злоумышленник пробрался на территорию дачи. Там он нашел две алюминиевые лестницы. Их он продал на одном из рынков, выручив 1200 рублей.

Благодаря камерам выяснили, кто причастен к преступлению. Ранее судимого мужчину задержали. Ему избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства явки.

Но спустя некоторое время этот же гражданин пошел на еще одно преступление. В этом же товариществе на улице Земляничной он перелез через забор во двор дачи, отжал входную дверь металлическим прутом и украл из помещения два телевизора, камеру видеонаблюдения, перфоратор и сабельную пилу. Ущерб составил 46 тысяч рублей. Все это он продал на рынке за 7 тысяч рублей.

- На 39-летнего гражданина без определенного места жительства завели уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ (Кража), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU