В Краснодаре на припаркованный автомобиль с 17-го этажа скинули телевизор

СЕГОДНЯ 13:46 2019-10-09T13:56:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Заявление о ЧП на улице Селезнева, 4/15 поступило в полицию Краснодара утром 9 октября. Собственник транспорта рассказал, что на его машину упал телевизор.

Фото: соцсети

Было установлено, что происшествие случилось еще ночью. Очевидцы рассказали сотруднику полиции, что с 17 этажа был сброшен телевизор. Техника сильно повредила транспорт. Участковый поднялся на необходимый этаж и обнаружил там открытую квартиру. В помещении никого не было, на кухне валялись пустые бутылки из-под алкоголя.

В Краснодаре неизвестный выбросил телевизор с 17 этажа. Видео: Анастасия ВЕЛИЧКО.

- Правоохранитель связался с собственником квартиры. Он рассказал, что он сдавал жилище, сам там в данный момент не проживает. Сейчас устанавливаются личности возможных злоумышленников, причастных к преступлению, - сообщают «Кубанские новости» - Кубань»со ссылкой на официального представителя УМВД РФ по Краснодару Артема Коноваленко.

ИСТОЧНИК KP.RU