На Кубани проходит марафон «Чистые берега Краснодарского края»

СЕГОДНЯ 13:55 2019-10-09T13:55:09+03:00

Сотни волонтеров примут в нем участие

Изменить размер текста: A A

Акция проходит на Кубани в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и региональной акции «Социальная активность» нацпроекта «Образование».

- Старт марафону дали 500 волонтеров Геленджика и Новороссийска. Они присоединились ко всероссийской акции «Вода России», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Представители органов местного самоуправления, общественных организаций, студенты и школьники очистили береговую линию одного из пляжей Геленджика от бытовых отходов. Им помогала актриса и телеведущая Юлия Михалкова.

Акция продлится до конца октября. Волонтеры будут убирать мусор у водоемов на территории всего края. К участию в мероприятии планируется привлечь порядка 10 тысяч добровольцев Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU