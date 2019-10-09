В Адыгее бывшего курсанта летного училища осудили на 2,5 года за разбойные нападения
Перед судом предстал бывший курсант Краснодарского летного училища, рядовой запаса Алексей Дюлюков. Его обвиняли в разбое. Следствием установлено, что у Дюлюкова в нескольких микрокредитных компаниях были займы на 90 тысяч рублей. Чтобы погасить сумму, он пошел на преступления.
- С этой целью 22 апреля 2019 года военнослужащий, надев маску, зашел в офис микрозаймов Армавира, после чего достал предмет, внешне напоминающий пистолет, и приставил его одному из сотрудников, а также попросил достать из сейфа 28 тысяч рублей, - рассказывает «КП» - Кубань» следователь по особо важным делам Военного следственного управления СК РФ Диана Еловская.
На этом он не остановился и уже 1 мая совершил налет на еще одну микрозаймовую организацию. Там его уловом стала 61 тысяча рублей.
В судебных заседаниях Алексей Дюлюков рассказал, что все деньги потратил на погашение долгов, а также собирался купить кольцо для девушки. Но осчастливить возлюбленную не успел.
Мужчину приговорили к 2,5 годам тюрьмы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU
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