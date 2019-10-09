Корнелиу Робу назначен главой комитета АФК по Supply Chain Finance

СЕГОДНЯ 14:26 2019-10-09T14:26:19+03:00

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Корнелиу Робу, руководитель дирекции по работе с клиентами ВТБ Факторинг, стал председателем Комитета Ассоциации факторинговых компаний (АФК) по Supply Chain Finance (SCF). Решение об образовании комитета было принято 2 октября на общем собрании членов АФК.

Supply Chain Finance (SCF) – комплекс решений для оптимизации оборотного капитала, которые позволяют компаниям удлинить отсрочку платежа поставщикам и в то же время оплатить их поставки до ее истечения. Созданный комитет ставит перед собой задачу систематизировать методологию SCF, в том числе определить критерии, унифицировать терминологию, выработать единые подходы к статистическому учету данных.

«Эволюция потребностей бизнеса привела к развитию инструментов управления оборотным капиталом в интересах дебиторов и с учетом их специфических требований и бизнес-задач. Мы уверены, что создание комитета и принятые им в дальнейшем решения расширят практику использования SCF в России и повысят доступность этого финансового инструмента для российских компаний любого масштаба. В ближайшее время правлению АФК будет представлен план работы комитета, предложения по его составу, а также дата и план первого заседания новой структуры», – заявил Корнелиу Робу, руководитель дирекции по работе с клиентами ВТБ Факторинг.

«Создание комитета АФК по SCF – это инфраструктурное решение, которое позволит не списывать у передовиков, но общими усилиями выработать консенсус-подход к продвижению, продажам, оказанию услуг и оценке их эффективности для дебиторов и клиентов», – прокомментировал исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко.