Краснодарские врачи удалили опухоль из кишки через небольшой разрез

СЕГОДНЯ 14:54 2019-10-09T14:54:57+03:00

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В Краснодаре врачи краевой больницы №2 выполнили очередную сложную операцию. Их пациент долгое время страдал от болей, его кожные покровы желтели (синдром механической желтухи - Авт.).

После тщательного обследования у мужчины обнаружили крупное новообразование в 12-типерстной кишке. Опухоль была размером со спичечный коробок, что бывает крайне редко.

- Врачи решили вместо открытой операции провести папиллэктомию. Это эндоскопическое удаление новообразования, - объяснили «КП» - Кубань» в минздраве Краснодарского края. - Операция была сложной, ведь требовала высочайшей квалификации хирургов.

Но вмешательство прошло успешно.

- Особенностью выполненной операции стала ее малоинвазивность и, соответственно, быстрые сроки реабилитации, а также великолепный косметический эффект. Рубцов на коже у пациента нет, - добавляют в региональном министерстве здравоохранения.

Врачи напоминают - при ранней диагностики и современной хирургии подобные новообразования, даже очень крупного размера, можно удалить, не прибегая к большим полостным операциям.

ИСТОЧНИК KP.RU