Краснодарские врачи удалили опухоль из кишки через небольшой разрез
В Краснодаре врачи краевой больницы №2 выполнили очередную сложную операцию. Их пациент долгое время страдал от болей, его кожные покровы желтели (синдром механической желтухи - Авт.).
После тщательного обследования у мужчины обнаружили крупное новообразование в 12-типерстной кишке. Опухоль была размером со спичечный коробок, что бывает крайне редко.
- Врачи решили вместо открытой операции провести папиллэктомию. Это эндоскопическое удаление новообразования, - объяснили «КП» - Кубань» в минздраве Краснодарского края. - Операция была сложной, ведь требовала высочайшей квалификации хирургов.
Но вмешательство прошло успешно.
- Особенностью выполненной операции стала ее малоинвазивность и, соответственно, быстрые сроки реабилитации, а также великолепный косметический эффект. Рубцов на коже у пациента нет, - добавляют в региональном министерстве здравоохранения.
Врачи напоминают - при ранней диагностики и современной хирургии подобные новообразования, даже очень крупного размера, можно удалить, не прибегая к большим полостным операциям.
ИСТОЧНИК KP.RU