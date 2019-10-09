135 автомобилей эвакуировали сегодня в Краснодаре с выделенных полос

СЕГОДНЯ 15:10 2019-10-09T15:10:07+03:00

Водителям напоминают, что по ним могут ездить только общественный транспорт, такси и велосипедисты

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В Краснодаре 9 октября прошел очередной рейд по выявлению припаркованных автомобилей на полосах, предназначенных для движения общественного транспорта. Сегодня сотрудники ГИБДД и городской администрации работали на улице Тюляева на участке от Сормовской до Уральской в обе стороны. Здесь этим летом появилась «выделенка» длинной порядка 1,5 км, по которой ежедневно проезжает почти 300 единиц общественного транспорта, обслуживающих 19 маршрутов.

- Такие полосы начали оборудовать в краевой столице еще в июле, чтобы водители могли привыкнуть к нововведениям, однако автолюбители продолжают нарушать установленные правила. Только сегодня с полосы, обозначенной литерой «А» убрали 135 машин, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит напомнить, что по «выделенкам» могут ездить, помимо общественного транспорта, спецмашины, такси (если они официально забрендированы), и велосипедисты, только при условии, что полоса располагается с правой стороны проезжей части. Для всех других категорий движение здесь будет стоить 1,5 тысячи рублей, которые придется отдать в виде штрафа.

Те, кто остановится или припаркуется на «выделенке» не только заплатят 2 тысячи рублей, но и будут вынуждены забрать свой автомобиль со штрафстоянки и раскошелиться на оплату услуг эвакуатора.

ИСТОЧНИК KP.RU