В Краснодаре осудили застройщика ЖК «Анит-Сити», от действий которого пострадали 184 человека

СЕГОДНЯ 16:49 2019-10-09T18:28:05+03:00

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Советский районный суд Краснодара рассмотрел громкое уголовное дело по факту мошенничества.

- Установлено, что с февраля 2011 года по март 2017 года подсудимые в качестве участников долевого строительства жилого дома привлекли юридических и физических лиц, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - С ними они заключили договоры займа и договоры участия в долевом строительстве.

На основании этих документов участники долевого строительства перевели на счет и оплатили в кассу «Модуль Инвест» более 500 миллионов рублей. Кроме того, заключение договоров и перечисление денег от дольщиков продолжалось и после того, как уже было достоверно известно о неустойчивом финансовом положении компании, невозможности достроить многоэтажку.

Таким образом, денежные средства участников долевого строительства были похищены и потрачены на что угодно, только не на строительство. Потерпевшими признаны 184 человека - дольщики ЖК «Анит Сити».

- Застройщика Георгизова приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере одного миллиона рублей, - сообщают «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Остальные фигуранты дела получили условные сроки.

- Горкавой назначено лишение свободы на срок 4 года со штрафом 500 тысяч рублей, Хаджимову и Вечерней - на срок 3 года, Антоняну - на срок 2 года, - добавляют в Краснодарском краевом суде.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU